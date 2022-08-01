我國身心障礙者權利公約（CRPD）第二次國家報告國際審查會議，今天起展開連續3天議程，邀請來自日本、澳洲、英國及加拿大等5位長期推動身心障礙者權利事務的國際人權專家，來台或視訊審查我國第二次CRPD國家報告。行政院長蘇貞昌宣示，將持續促進身心障礙者權益，「永遠不會是100分，只有持續努力！」

CRPD是21世紀第一個國際人權公約，強調身心障礙者完整享有所有人權和基本自由的重要性，締約國至少應每4年提交一次報告。蘇貞昌致詞時表示，人權是普世價值，台灣雖然不是聯合國會員國，但基於對人權價值的認同和重視，自願性地落實CRPD規範的國家義務。

蘇貞昌表示，從第二次國家報告可以看到政府過去4年來許多具體努力的成果，包括完成修正449部違反CRPD的法規及行政措施，如法官法、醫師法、社會工作師法等，刪除因身心障礙而限制人民領取執業執照或執行職務的規定：108年明定台灣手語為國家語言：111年出版《台灣易讀參考指南讓資訊易讀易懂》，提升心智障礙者的資訊近用權；持續推動建築物、交通運輸及道路無障礙環境。

衛福部社家署長簡慧娟表示，2017年我國提出第一次國家報告國際審查會議，根據國際人權專家委員提出的結論性意見，在這段期間逐步改善，並於第二次報告提出。根據上一次國家報告國際審查會議，委員們關心的幾項提出幾個重要意見，例如：去除法規中「殘障」等歧視性字詞、改善公共場所無障礙環境、資通訊無障礙環境等，都在逐漸改善中，包括改善醫療院所無障礙環境、增設銀行提款機語音功能、增加低底盤公車、改善台鐵月台等，《身心障礙者權益保障法》修正草案也已經送行政院審查通過。

我國第二次CRPD國家報告今起展開為期3天的審查會議，國際審查委員將與政府代表、非政府組織代表進行對話，了解我國落實CRPD現況，並提出具體改善建議。蘇貞昌表示，政府這些年來的努力，一定還有很多方面可以更精進之處，「永遠不會是100分，只有持續努力，相信台灣一定可以做到最重視人權、最真心誠意、最大努力和有效性，能夠越來越好」。