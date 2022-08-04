1996年、2022年共軍演習區域比較圖。(取自中國時報)

美國眾議院議長裴洛西昨(3日)結束訪台行程後，共軍今(4日)12時起至周日(7日)12時，在台灣附近海空域畫出6個演習區進行軍演，引發國際關注。曾是海龍蛙兵的國民黨立委江啟臣昨在臉書表示，不樂見台海緊張情勢升高，呼籲中共停止軍演活動；他更透露，1995-1996年台海危機時他在金門海龍蛙兵服務，差點不能退伍，很清楚這樣的軍演無助兩岸關係！

江啟臣在臉書談到，台海穩定是區域繁榮穩定與安全的基礎，是三方共同的責任與義務，希望彼此相互尊重理解、克制作為。我們不樂見台海緊張情勢升高，在此呼籲中共停止軍演活動，以免發生不可回復的衝突，恫嚇台灣只會惡化兩岸關係，更破壞區域繁榮與穩定。

江啟臣更在貼文留言處表示，1995-1996年台海危機時，他在金門海龍蛙兵服務，差點不能退伍，「我很清楚這樣的軍演不但無助兩岸關係，更可能擦槍走火！」