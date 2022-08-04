【政新鮮】裴洛西來台陸再禁柑橘生鮮 藍委驚喊：冤有頭債有主

美國眾議院議長裴洛西訪台不到一天的時間，行程緊湊，不過大陸方面動作頻頻，再度宣布禁止台灣柑橘類水果，軍事上也開啟三天「圍繞台灣」的軍事演習。對此，國民黨立委洪孟楷昨(3日)接受本網專訪時表示，如果大陸對美國有任何不滿，「應該冤有頭，債有主」，不要傷及無辜。

洪孟楷接受本網節目《政新鮮》專訪時談到，其實美國眾議院議長代表他們的第三號政治人物，當然歡迎任何願意為中華民國立場捍衛、打拚的政治領袖，雖她停留不超過24小時，但已經是很大突破。洪表示，希望世界和平穩定發展，若沒辦法，至少在台灣不能淪為犧牲品或是角力的地域跟場域，我們當然堅定支持也感謝友人來台，台灣的安全跟台灣人權益應該被世界所看見。

不過，洪孟楷也說，還是希望各界都以最正向的態度來去看待，畢竟是國會外交、議長來訪，沒有拒絕任何政治領袖的權力和理由，「更重要美中兩大強權共同的角力對抗下，還是強調不要傷及無辜。如果大陸對於美國的單方面有任何不滿，應該是冤有頭，債有主」。