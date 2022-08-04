隔夜美股主要指數和反映中概股表現金龍中國指數均大漲，受此激勵，周四香港恆生指數盤中勁揚1.37%，為20037.18點。國企股目前漲1.42%，為6832.89點。

對美國眾議院議長裴洛西訪台的擔憂緩解、PayPal和CVS Health獲利展望樂觀，以及最新公布的經濟數據優於預期，緩解了美國經濟可能陷入衰退的擔憂，給美股帶來提振。

目前恆生科技股指數上漲2.21%，成份股普遍走高，僅商湯（跌0.9%）、海爾智家（跌1.26%）和小鵬汽車（跌1.8%）下跌。比亞迪電子大漲7%，表現最佳；其次為嗶哩嗶哩漲5.66%，阿里健康漲5.12%。

蘋果概念股齊揚，高偉電子目前大漲9.62%%，舜宇光學漲近5%，丘鈦科技漲近4%。消息指出，為了在低迷的景氣中衝刺銷量，蘋果即將在今年秋季發表的iPhone 14系列手機將取消漲價計畫。

航運龍頭馬士基（Maersk）警告今年全球貨櫃需求放緩，航運股應聲走跌，東方海外目前下挫逾4%，在藍籌股中表現最差，其母公司中遠海控跌0.9%。海豐跌近5%，中遠海能跌2%。