面對近期中共祭出經濟打壓、解放軍在台灣周邊海空域軍事演習，行政院長蘇貞昌今天在行政院會表示，面對中國脅迫，台灣要守住民主自由就要更強韌，如果因為壓力退縮，將會縮小活動空間，陷入踏不出去的窘境，因此提高警覺審慎應對，各部會首長務必掌握情況即時因應處理通報，全力守護國家，照顧人民。

中共不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，除了接連宣布禁止我國加工食品、農漁產品輸入外，中共解放軍今天起連續3天在台灣周邊海域展開軍事演習，畫設6個演習區域包圍台灣，被認為對台灣「封鎖」3天。

對此，蘇貞昌今天在行政院會表示，面對中國持續對台灣加強軍事與經濟脅迫，台灣要守住現在自由民主人權開放的生活，必須讓自己更強韌，時時刻刻做好因應準備。

因應近期政治情勢變化，蘇貞昌昨天下午召集各部會首長下達5項指令，包括保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持社會治安、防制假訊息，以及穩定產業經濟及金融股匯市正常運作，積極防止外力侵擾，確保政府及社會機制正常運作。

蘇貞昌今在行政院會再度指示各部會首長，務必親自掌握一切狀況，提高警覺，審慎應對，慎防中國藉機打擊我國民心，破壞社會秩序，並即時給予民眾跟企業相關協助。

蘇貞昌提到，裴洛西議長來訪，不僅是睽違25年再有美國聯邦眾議院議長訪台，也是裴洛西議長時隔22年後再訪問台灣，意義重大，充分展現美國國會對台灣的高度重視，也彰顯美國對台灣堅若磐石的支持。

俄羅斯入侵烏克蘭後，台海穩定成為全球關注焦點，此次裴洛西訪台備受外界關注，超過70萬人追蹤裴洛西航班動向，國際媒體大幅報導，蘇貞昌認為，國際社會越聚焦台灣，越能讓國際友人對台灣的處境有實質認識，能獲得更多國際支持。