台灣狗仔葛斯齊因公開大S前夫汪小菲婚內曖昧其他女子的照片，知名度扶搖而上，後來雙方和解，葛斯齊允諾不再爆相關內幕；未料昨（2日）葛斯齊收到汪小菲的傳票，兩人還在電話中擦槍走火，氣氛相當嚴肅。

葛斯齊2日在臉書透露被汪小菲告妨害名譽，但汪小菲否認，向他解釋：「可能代理我的律師不嫌事小，就想把事情變大」、「小葛我跟你說老實話，我不可能會去違背我自己的原則的好嗎？」葛斯齊表示平常心面對，只是兩人剛不小心起衝突，「汪和我頭一次吼了起來，情緒吼而已，我是因為對方大聲了，我當然也讓他知道我也能大聲，不到1分鐘就和緩下來，他問我什麼星座的，我說從前到現在你已經問我第3次了『射手中的射手，我比你這隻巨蟹還直』！」

葛斯齊透露，汪小菲傳了五人群組的照片，稱沒有提告、一直聯絡不到律師，態度看起來積極，不過葛斯齊手中握有很多汪小菲的證據，「如果真像汪小菲說的他沒有任何動作，但假設有律師真是要用這種方式求財或求名，我不會讓他得逞！」

葛斯齊澄清自己沒生氣，只是覺得事情不單純，回憶之前汪小菲在直播中表示：「事情真真假假、有些P圖、造謠」，當時有接到汪小菲想跟他通話的公關電話，接起後，汪小菲解釋他的直播被斷章取義，不是在講葛斯齊，而是之前官司唐山的事件；如今收到這張法院傳票，葛斯齊認為不是子虛烏有、也不是造假P圖，「汪要我相信他，我也不是不信，只是我更相信法院。」