台日桌球界夫妻檔江宏傑與福原愛結婚一事，當年被認為是體壇童話故事，曾公開上真人秀展現甜蜜模樣，不料婚姻僅撐5年就婚變，兩人已於去年7月正式離婚，本以為斷開彼此後兩人各自安好，不料日前福原愛終於來台看家人，卻被前夫江宏傑怒爆搞失聯，如今有相關人士還原當天衝突現場，不但驚動警方，男方與江家人事後更是陷入「分離創傷」。

福原愛與江宏傑爆出婚變後，她在離婚前已返回日本生活，甚至被報導恢復單身前就與橫濱男約會，之後雙雙離婚才進而交往，最新進度則是橫濱男與福原愛在女方的3億豪宅同居，她自台灣接家人返回日本後，橫濱男跟家人也相處得很好，跟在台灣時與前夫爆發衝突，氣氛天差地別。

據《鏡週刊》報導，福原愛相隔1年多終於來台探親，但過程相當不愉快，江宏傑身旁友人透露，福原愛來台後隨即跟前夫發生爭執，兩造條件沒談攏，一鬧就是1小時，還驚動警方居中處理，而最後的結果，是詢問家人們的意見後，福原愛才得以帶著一個家人返回日本，而福原愛離開不久，隨即違反她跟前夫的視訊通話約定，這個舉動就是當時江宏傑暴怒的最主要原因。

而留在台灣的這位家人，無法理解發生了什麼事情，只覺得一直以來的家庭生活突然改變，江宏傑及江家父母也不知該如何解釋，同時一邊擔心另一個在日本生活得如何，事實上福原愛在事發後有接受日媒採訪，透露家人到8月底會留在日本，之後才會送他回台灣，「因為睽違1年半，真的很懷念又開心，一直都很想好好照顧他」。