美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台，共軍發布將在台灣東北、西北、東部、西南、東南等6處海域和空域軍事演練，新北市今在臉書表示，面對對岸在台海周邊即將展開的軍演，他要再強調台海的安全，絕不容挑釁，國家的安全， 我們一定團結捍衛到底。

侯友宜說，裴洛西議長率團來訪，謝謝議長對台灣民主自由的肯定，中華民國是主權獨立的國家，我們愛好和平，努力維護和平。為國家人民好好做事是他的初心、捍衛中華民國是他誓死不變的決心、保護人民是他永遠的職責。