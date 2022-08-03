1997年，台灣繼95年斥資運作李登輝回母校康乃爾講演後，再接再厲，操弄美國眾議院議長金瑞契旋風訪台3小時。隔年，柯林頓訪華，聯手北京「加倍奉還」對台新三不政策——不支持兩個中國、一中一台、不支持台獨、不支持台灣加入以主權國家身分參加的國際組織。台灣弄巧成拙，反陷自己於進退維谷之境。

這回，82歲高齡、即將卸任的美國眾議院議長裴洛西高調訪台，北京「加急、加倍奉還」，宣布8月4日12時到8月7日12時，在台灣西南方、東方、東南方等六個區域實施軍事演習，形同封鎖台灣。從新華社發布的演習區域圖，此次共軍演習區域已經瀕臨基隆外海、高雄外海、鵝鑾鼻外海巴士海峽段，以及台灣東海岸外海區域。

比起以往共軍軍機「侵入」西南防空識別區、飛越海峽中線，或是共軍軍艦繞行台灣，此次軍演，視同共軍「穿越」台灣本島，「直插」東北及太平洋東岸，覆蓋此次裴洛西飛航台灣的航線，呈海空合圍全台之勢。此乃裴洛西暗助共軍突破「第一島鏈」，直達第二島鏈邊緣是也！

共軍近距離環台軍演，國軍如何因應?照慣例發布新聞，宣稱全程監控?六區軍演，齊頭並進，不比監控幾架飛機穿越西南防空識別區，我海空軍是否具備足夠的監控與危機應變能力?會不會顧此失彼，捉襟見肘?如何避免擦槍走火?此事成常態，美國如何因應正式突破「第一島鏈」的新階段的中共「威脅」?

美台設局唱雙簧，裴洛西風光訪台，民進黨高興撿槍，不料，原本已向台擠壓的海峽中線因而失守，台灣腹背受敵。不知裴洛西來訪，究竟是惠台?還是害台?弄不好，裴老太太口惠強化台美關係，卻使中共鷹派話語權大增，自我實現並提前了武統日程表，也催化了中美軍事衝突進程。

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