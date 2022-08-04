聯準會（Fed）近日甫宣布升息3碼，官員們一再重申壓制高通膨的決心，但舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，下月基準利率上調2碼應是合理的，達到減緩通膨的目標。

戴利接受路透訪問時指出，「我認為9月升息50個基點是合理的想法，因為從近期持續的對談中看見證據，加上我對世界的觀察，我看到一些亮點。」

但她也提到，倘若通膨不斷飆升、就業市場沒有減緩的跡象，升息3碼或許更合適，「不過就目前出現的數據而言，我會選擇2碼」。