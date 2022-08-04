台南市鹽水區一間茶行4日凌晨遭7名惡煞闖入砸車、砸店，警方獲報後到現場採證、調查。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

附近民眾拍下現場照片po文，有網友看完直呼「好恐怖」。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市鹽水區一間茶行，4日凌晨遭7名惡煞闖入砸車、砸店，店內當時有2人因躲避不及被打傷，附近民眾拍下現場照片po文，有網友看完直呼「好恐怖」，還有人嚇得說「不敢去鹽水了…」。新營警方在現場未發現彈殼，初步調查未發現有人開槍，已掌握涉案車輛追緝中。

今天凌晨4時15分許，7名惡煞駕駛2輛自小客車，前往鹽水區南門路某茶行，下車後先朝店外機車猛砸，並持鐵撬試圖打開茶行鐵門旁側門未果，便開車衝撞鐵門，再進入內部持棍棒、鐵撬砸店洩憤後才離去。

店內當時7人完全嚇傻，其中2人被波及而受傷，現場滿目瘡痍，附近民眾聽到巨大的聲響嚇壞，有民眾看到茶行側門上有一個個的小洞，po文直呼「好恐怖，樸實無華的鹽水也有槍戰」，引起地方議論。

警方今天派員前往調查，側門上小洞是鐵撬造成，並非彈孔痕跡，現場未發現彈殼，茶行人員也未聽到槍聲，初步排除有人開槍。

對於案發原因為何，警方表示還在持續釐清犯嫌身分及犯案動機中，已掌握涉案車輛追查中，也強調對於違法脫序以及挑戰公權力之行為，必將嚴正執法，查辦到底，絕不寬貸。