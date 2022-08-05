陣前換將!共軍演訓前王仲才、梅文（如圖）兩中將履新東部戰區海軍司令員、政治委員。（武漢日報）

中國人民解放軍東部戰區4至7日在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓。大陸澎湃新聞5日報導，亮劍台海第一線的東部戰區海軍，演訓前中共八一建軍節前後，迎來了新任司令員王仲才、政委梅文。

據寧波市海曙區政府官網消息，7月29日上午，區委書記徐強走訪慰問東部戰區海軍官兵，並與東部戰區中將副司令員兼東部戰區海軍司令員王仲才等座談交流。顯示曾率隊執行亞丁灣、索馬裡亞海域護航任務的王仲才中將，已經出任東部戰區副司令員兼東部戰區海軍司令員。

據《鄞州日報》8月2日報導，在中國人民解放軍第95個建軍節到來之際，鄞州市委常委、區委書記走訪慰問東部戰區海軍官兵，並與東部戰區中將副政治委員兼東部戰區海軍政治委員梅文等分別座談，顯示曾擔任中國第一艘航空母艦遼寧艦政治委員的名將梅文，已經履新。

公開報導顯示，王仲才1963年出，1980年進入預備航校，畢業後任航校領航教員，飛行時數超700小時。1987年，王仲才考入海軍廣州艦艇學院飛行員艦長班，成為「既能駕機上天，又能率艦闖海」的高素質複合型軍事指揮人才。

1991年1月畢業後獲得艦艇指揮專業本科學歷和工學士。隨後分配至北海艦隊，先後任護衛艦見習副艦長、驅逐艦副艦長。2000年後，任杭州號驅逐艦副艦長、艦長。此後，長期在東海艦隊服役， 2016年6月，任東海艦隊副參謀長，躋身副軍級。

2017年4月1日，以王仲才為編隊指揮員的中國海軍第26批護航編隊，從舟山某軍港解纜起航，前往亞丁灣、索馬裡亞海域執行護航任務。同年8月28日出發先後訪問比利時、丹麥、英國和法國友好訪問。2018年6月，機構改革方案組建中國海警局，王仲才跨軍種成為中國海警局局長。

《武漢晚報》此前報導，梅文，1965年生，大連艦艇學院畢業，從基層水兵幹起，有豐富的艦艇工作經驗。此前歷任南海艦隊政治部青年科長、南海艦隊某驅逐艦政委，驅逐艦某支隊政治部副主任、主任，接裝過三型艦艇，親眼見證了中國三代主戰艦艇發展。

2012年9月，中國首艘航母遼寧艦正式交接服役，梅文擔任政委。期間完成了上百項科研試驗和殲-15艦載戰鬥機、各型直升機著艦起飛等訓練課目，自主培養的多名艦載戰鬥機飛行員通過航母資格認證，作戰、動力等各系統技術指標得到進一步驗證。