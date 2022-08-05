民進黨桃園市長參選人林智堅（右）今早在桃園市長鄭文燦（左）陪同下，前往中壢新明市場掃街，途中大啖冰涼豆花。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長參選人林智堅向市場內民眾打招呼。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政昨為去年5月參加論壇時的「科技業赴陸說」澄清，反擊民進黨每到選舉就想抹紅對手，尤其民進黨桃園市長參選人林智堅更是人格破產。對此，林表示，要誠實面對自己，別到選舉才轉彎，應向大眾說清楚。桃園市長鄭文燦也補槍，認為張是反向操作，會公布逐字稿供大眾檢視，若不瞭解趨勢恐掏空桃園。

林智堅今日一早在鄭文燦陪同下，前往中壢新明市場旋風式掃街，途中不少熱情支持者高喊「加油」，上前與林合照。林也秀出剛印製出爐的4款口罩，並表示近日每周去市場都會發送口罩，也有兒童款，支持者到市場採買時都可向他們領取，歡迎大家來收集。

面對張善政反擊，林智堅說，這是張去年5月參加論壇才說過的話，要誠實面對自己，別到選舉才轉彎，應向社會大眾說明清楚。鄭文燦也認為，桃園是台商回流首選，都把高階製造、研發中心設在此處，且電子業前30強也在桃園，張的發言是反向操作，與他們的價值觀差異大，他查得很清楚，張歷來發言都是這樣，相信凡走過必留痕跡，會公布當時逐字稿讓大眾檢視，「若對趨勢不瞭解，我想會掏空桃園」。

美國眾議院議長裴洛西訪台後續效應備受關注，林智堅表示，裴洛西離台後出現「持續攻堅」的聲音，此說法證實國民黨對桃園選舉，沒提出政見牛肉，只想以攻擊抹黑方式開民主倒車，相信不是桃園市民所樂見。另對大陸實施3天軍事演習，林也提出，此時朝野應不分藍綠放下成見，支持政府與國家並向國際發聲，要求大陸盡快停止軍演，保衛印太區域和平與國人安全。

鄭文燦呼籲，選舉應回歸正常軌道，民主是競賽，但不是抹黑比賽，是要用政績、政見與努力來贏取人民支持，是民主政治最基本的道理，若放出一堆烏賊和側翼，是在貶損民主，也低估選民智慧，若一再澄清的話題，對方卻聽不到，甚至未審先判，也不是很好的做法。