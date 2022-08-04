美國眾議院議長裴洛西來台，引起大陸強烈不滿並展開大規模軍演，無黨籍基隆市長參選人黃希賢對此直言，裴洛西訪台「全民歡欣鼓舞」，但台灣真正的考驗在裴洛西離台之後，「尤其是基隆人首當其衝！」

黃希賢昨（3日）發文表示，大陸宣布於4日至7日，在台灣北部、西南等海域進行聯合海空演訓，比1996年台海飛彈危機的軍演範圍更大，「而且這一次，大陸直接堵死七大商港航道，形同封鎖台灣三天，其中就包含基隆港。」黃也質疑，交通部已發布公告，警示周邊海域船隻避開演訓區域，「但我們擔心的是，這樣的日子在裴洛西走後的未來，會不會成為常態？」

黃希賢指出，基隆港具商港與軍港功能，是重要戰略樞紐，因此相對風險高。他提到，1995年7月21至28日間，解放軍舉行飛彈演習，朝向距離基隆港約56公里的彭佳嶼海域附近試射；1996年3月8日，解放軍發射一枚「東風-15飛彈」，也落在基隆外海29海浬處。

黃希賢質疑，每次的台海危機都為基隆帶來極高的風險，除此之外，有超過百家食品業者及農特產在此時被大陸暫停進口，部分政治人物在享受美中角力之下的政治紅利，「有沒有為基層的台灣民眾想過，有沒有為百工百業著想？」「民進黨政府真的準備好應變後續的軍事行動和貿易緊縮嗎？」最後他更懇求蔡政府「適度拿捏分寸，不要讓基隆人民及漁民們活在水深火熱的戰爭環境之中，也不要讓基層民眾成為被優先犧牲的對象。」