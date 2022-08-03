2022年九合一大選將在11月26日登場，為防制賄選、暴力及不法情事發生，淡水警分局於昨(2)日特別邀請士林地檢署主任檢察官張惠菁、新北市警局刑警大隊副隊長，一同召開選舉查察工作聯合訪視會議，以凝聚共識，有效打擊賄選，維護選舉的純潔與公正。

此次會議為落實防疫政策，首次以「視訊」方式共同討論及經驗分享，針對年底大選的工作重點，有關查察賄選、防制暴力、查處假訊息及淨化選前治安等議題交換意見，齊一觀念與做法。

會中特別提示「反滲透法」的實務與運用工作要領，嚴防境外敵對勢力滲透干預，並利用行動支付、電子錢包與虛擬貨幣等新興數位支付方式擾亂選情，強化科技偵辦、嚴查人流、金流，以遏止賄選、暴力及假訊息介入選舉。

淡水警分局表示，隨著選情逐漸熱絡，將嚴加防範選舉衝突及暴力事件，警方會秉持「行政中立、治安平穩」原則，利用多元情資管道，積極查緝網路假訊息及防制境外資金介入選舉，針對任何違法行為，依法嚴辦，有信心維護乾淨的選風。