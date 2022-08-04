民進黨新北市長參選人林佳龍近期一再向新北市長侯友宜下辯論戰帖，並質疑侯拖延，對此，新北市議員江怡臻表示，林佳龍要求一周一辯論，完全是為了選舉聲量，不是真心為市政，請先去跑完新北市29區，好好理解市民的需求，而不是用空話來面對市民。

江怡臻表示，林佳龍競選連任台中市長時，針對辯論邀約，說以公辦政見發表會為主，髮夾彎拒絕原本答應綠營議員的「龍燕辯論」，也婉拒媒體提出的辯論邀約；而現在的林佳龍，自己空降到新北市的時候，就忘記初衷，再次打臉2018年的自己，為挽救民進黨選情，提出一周一辯論，這樣一個只想炒作聲量的候選人，無助於新北市政的發展。

江怡臻指出，當時盧秀燕呼籲林佳龍速辦辯論會，林佳龍還反酸「選情告急嗎？」這四個字現在迴力鏢打到2022年的林佳龍。江怡臻呼籲，請林佳龍不要為了選舉，繼續提出一周一次辯論這樣無理的要求，讓侯友宜沒辦法專注在市政上。