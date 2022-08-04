新北市長侯友宜面對民進黨新北市長參選人林佳龍的辯論要求，表示現在就是全力拚市政，時機到了「該做的事就會去做」，對此林再度強調，因為時間有限，希望雙方派出代表，商談辯論模式，爭取選民支持，才是負責任的政治人物態度。

對於林佳龍要求辯論，侯強調現在要全力拚市政。林佳龍認為，「這就是侯式風格，能拖就拖」，不願意去面對問題，他說，其實自身團隊最近提出非常多政策，像是補助老人裝假牙、社會住宅，乃至於國際交流的城市，但侯友宜團隊都迴避回答問題的核心，企圖拖延。

林佳龍指出，人民眼睛是雪亮的，必須要有足夠資訊，才能在選舉時選賢與能，侯友宜看起來已表達要參選年底新北市長選舉，而自己也接受正式提名來參選新北市長，此時應該協助人民得到更多資訊，才能做出選擇。

林佳龍強調，辯論不是一方施捨給另外一方，辯論是互相尊重，也尊重選民，是一個基本的自我要求。

林佳龍指出，侯友宜說等他了解新北問題之後再辯論，但現在他已經準備好了，議題也可以由侯友宜來挑選，因此侯不要再找藉口拖延，比如裴洛西造訪位於新北市新店區的景美人權園區，這個跟安坑輕軌沿線未來要規畫人權廊道、民主觀光密切相關，林反問侯：「他有什麼看法？如果他認為我不夠了解，我願意跟他一起去參觀。」

林佳龍強調，因為時間真的很有限，只剩下100多天就要選舉，希望雙方派出代表，商談如何展開辯論，至少各出5題，以10次為目標，就公共政策來發表意見，爭取選民支持，這才是負責任的政治人物的態度。

至於侯針對景美人權園區議題，回應文化部都已有規畫，新北市會做好積極配合，林佳龍則說：「我們沒有看到」，他認為，如何利用交通帶動觀光，都要先規畫好，特別是民主人權相關主題，而他已經有相關規畫，因為以前就推動過民主觀光列車，也招待過來台開會的他國學者、專家，以鐵道觀光的方式，來安排民主遊程。