新北市長侯友宜高人氣，外溢至其他縣市，新竹市長參選人林耕仁、苗栗縣長參選人謝福弘、花蓮市長參選人魏嘉彥及台北、高雄、屏東花蓮議員參選人共15人，今（3）日到國民黨新北市黨部與侯友宜合拍競選定裝照。
國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，侯友宜上月18、19日與新北市議員參選人拍攝定裝照時，就有不少北市議員參選人前來參加拍攝，因應其他縣市候選人也希望能跟侯合拍競選照，黨部今追加一場合拍，未來不排除做第四輪安排，「只要對參選人是加分，他們也能選得比要好，多多益善」。
魏嘉彥說，侯友宜在各地風評都不錯，市政成績有目共睹，不少地方黨員都很支持他的。
謝福弘發言人陳星宇表示，侯友宜曾在苗栗當過警察局長，很多鄉親都跟他認識，民主政治選舉就是政黨政治，希望藍營站在團結角度一起努力，未來縣市也能針對議題進行合作交流。
市黨部表示，侯友宜服裝會有包含西裝、襯衫、POLO衫3款造型，議員參選人可自由選擇樣式搭配。
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