年底將有九合一選舉，但若假訊息流竄，將影響選民的判斷。台灣媒體觀察教育基金會今天推出「選情風向球」桌遊，希望透過寓教於樂的方式，提升大眾媒體素養，讓台灣民主可以順利發展。

台灣媒體觀察教育基金會董事長羅世宏說，美國眾議院議長裴洛西訪台，主要是為了挺台灣的民主，而選舉是最重要的民主活動之一，也是公民參與最直接的表現。不過每到選舉，虛假、不實及抹黑的訊息流竄，將影響到選民的判斷。

有鑑於此，羅世宏說，台灣媒體觀察教育基金會推出「選舉風向球」桌遊，透過這款小遊戲，玩家可以了解到自己在接收、點閱、分享訊息時，都可能影響到民主社會的運作，藉此讓大眾重視不實訊息與新聞的影響，並從中反思自己如何對媒體訊息做出選擇。

台灣事實查核中心總編審陳慧敏則說，面對年底選戰，從5月開始，在LINE、臉書就有一些不實訊息在流傳，而這些謠言都是有劇本的，意圖影響選民的理性討論，並進一步製造對立。透過「選舉風向球」桌遊，讓民眾有對抗假訊息的能力。

近日就有一則謠言說，一個大學老師在課堂上念台語文，但卻滿口髒話，怎麼會有這樣的老師？陳慧敏表示，經過查證，這個老師讀的是文學名著，不是在說髒話。

「選舉風向球」桌遊中有「訊息卡」與「查證卡」兩種卡牌，其中包括電視、網站、社群媒體等不同平台的訊息。玩家可以在資訊卡中，從訊息在不同平台呈現的樣貌、訊息合理性、是否有資料來源等，練習評估訊息的可信度，並從查證卡中學習識讀訊息的技巧，認識查證的方法及工具。

台灣媒體觀察教育基金會將從9月起展開「選舉風向球」桌遊的推廣工作，民眾現在可以透過媒觀官網、臉書與桌遊通路取得這款遊戲，每份800元。