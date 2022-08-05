民進黨提名南投縣長參選人蔡培慧競選團隊，質疑國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文涉抄襲，侵犯縣府著作權與智慧財產權，5日到縣府遞交檢舉函；縣府計畫處長蕭文呈收受檢舉函後表示，要看過資料後，再釐清問題。許淑華則表示不回應。

蔡培慧競選團隊發言人陳紀衡、縣議員參選人沈夙崢及曾琮愷指出，許淑華的碩士論文，抄襲縣府計畫處獎助的研究計畫內容，侵犯縣府著作權與智慧財產權，縣府計畫處務必立案調查，並向大眾說明。

陳紀衡指出，許淑華的論文各章節抄襲比例達7成，且該研究報告作者謝百傑，也承認研究報告是他提供許淑華運用；該研究報告既接受縣府核發獎勵金，運用縣府公帑的智慧財產，應該受到全民監督，籲請縣府須盡速釐清疑慮。

沈夙崢表示，許淑華必須說明她的論文資料，是否有挪用、抄襲以公帑獎勵的研究報告，因為那不只是學術倫理的問題，更是利用權力公器私用、公私不分的問題。

曾琮愷表示，許淑華論文抄襲研究報告，何來原創性？是否每位南投縣民要寫碩士論文時，都可以直接拿縣府的研究報告複製貼上，還不用註明出處？南投縣政府應主動調查。