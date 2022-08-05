新唐(4919)今日舉辦法人說明會，歸屬母公司稅後純益均寫單季新高水準，董事長蘇茂源表示，5~6月終端市場放緩之際，新唐就開始用較保守方式管理，目前沒有價格壓力，儘管客戶有庫存調整，但仍樂觀以待，目前預計第三季業績應會是個位數下滑，但希望第四季可以回溫。

新唐第二季合併營收為111.8億元、季增加4.3％，歸屬母公司稅後純益13.59億元、季增約13.0％，每股稅後純益3.24元，包括合併營收、歸屬母公司稅後純益均寫單季新高水準；單季毛利率41.9%、季減少1.91個百分點、年成長1.03個百分點；上半年合併營收達219.03億元、年成長5.9％，歸屬母公司稅後純益25.63億元，年成長111.8％，每股稅後純益6.10元；平均毛利率為42.9％、年增加3個百分點。

新唐表示，第二季主要產品線持續於目標應用領域取得佳績，車用領域上，HMI產品在電子後視鏡及抬頭顯示器的應用上，成功導入日本及台灣的汽車電子模組製造商，TOF Sensor產品線在智慧解鎖的應用上，亦導入至車用產品。針對工控領域，發表NUC980 Chili平台，此平台可提供邊緣運算、遠端頻外監控的管理解決方案，並持續開發用於伺服器與5G基地站之不同電壓及馬達形式的風扇馬達驅動晶片。通訊領域方面，新唐的CSP MOSFET擁有世界級最低導通電阻，於本季成功導入手機客戶。在電腦領域上，BMC產品與data center客戶合作計畫持續推進。晶圓代工方面，與客戶簽署的長期合作契約已經開始投片，皆為第二季之成長動能。

總經理楊欣龍表示，目前終端消費者需求轉弱，但工業應用的MCU總體需求保持穩定，且數據中心和汽車相關產品的需求保持穩定，零部件短缺的持續導致全球汽車產量YOY減少，電動車相關領域動能依舊強勁，這也使得新唐儘管在智慧手機市場形勢不利下，但MOSFET銷量仍創季度新高。

董事長蘇茂源指出，5~6月終端市場放緩之際，新唐就開始用較保守方式管理，因此晶圓和外包也開始有調整，目前沒有價格壓力，且新唐產品廣泛，客戶庫存調整雖有短暫影響，但仍樂觀以待。

至於產品價降壓力部分，蘇源茂表示，當市場景氣往下，一定有客戶就價格進行協商，但目前沒有看到很大的降價壓力，預計下半年的兩個季度毛利率應該可以維持住，因為新唐產品的Design in時間比較長，和客戶端有共識，故沒有看到價格有什麼影響。

蘇茂源進一步說，新唐在併購松下後，客戶群和產品線較多元，因此大陸影響應可有限，但美國加速升息後，客戶的確有加速調整庫存的現象，也讓第二季實際銷售的業績其實沒有成功反映，目前來看第三季業績應會是個位數下滑，第四季期望能回溫。