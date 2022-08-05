為抑制通膨，美國聯準會至七月底第四度升息，累計已升息9碼（2.25個百分點），進而推升美元走勢。面對美元升升不息，台北富邦銀行公告（5）日起全面調升美元一般定存牌告利率，調升後1個月期定存年利率為1.35%，3個月期定存年利率為1.7%，6個月期定存年利率為2.1%，9個月期定存年利率為2.35%，1年期定存年利率為2.6%。調升後，北富銀美元定存利率為本國五大外匯存款銀行最高。

至於外銀方面，今天匯豐銀也宣布，新開立之「卓越理財」客戶 (包含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行(OBU)客戶)，且於本次開戶前六個月期間內未持有任何本行帳戶，可享優惠美元定存利率。最優惠的3個月美元定存2.88%，6個月美元定存3.38%，12個月美元定存3.88%。唯上述利率僅提供尊尚客戶且須符合於承作本活動時名下往來資產餘額達等值新台幣1,500萬元(含)以上者。

根據金管會的統計，5月全體國銀外幣存款餘額達新台幣13兆2,438億元，年成長達17.74%，顯示民眾對於外幣存款的熱衷程度；其中，北富銀外幣存款餘額達9,602億元，年成長達35.39%，於國內外匯銀行居領先地位。

北富銀即日起至8月31日推出富邦奈米存美元定存優惠，透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以數位帳戶或一本萬利帳戶台幣活儲存款換匯辦理，即可享美元定存3個月年息2.0%、6個月年息2.4%、12個月年息3.0%的優惠，單筆最低1千美元即可起存，行動銀行再享換匯3分優惠。

2022年5月底，本國銀行外匯存款餘額排行前五的銀行依序為：兆豐國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、台北富邦銀行、第一商業銀行。