海洋局響應2022 臺灣文博會與台灣設計展在高雄舉辦，高雄市政府「台灣設計設計台灣」系列活動，將具地方特色及創意的「海洋派對」活動納入，今年夏天高雄玩樂新選擇，就是跟著六位來自高雄的超人氣貼圖明星一起暢遊愛河灣。

包含台灣第二位挺進LINE原創市集名人堂的「貓爪抓」、於2020年陸續晉升名人堂之列的「塔仔不正經」及「無所事事小海豹」、獲得「最受海外歡迎的貼圖角色」榮耀的「豆卡頻道」、療癒系角色「ㄇㄚˊ幾兔」曾奪得「LINE原創市集人氣王」，而「PP mini小小企鵝」更是曾獲年度排行榜TOP 10的人氣新星，這六位超人氣明星已悠然自得的泡在高雄愛河灣裡了。

「高雄海洋派對」將於8月13日至14日盛大登場，集結60艘船艇在最新落成的亞果智慧雲端遊艇碼頭，與高雄流行音樂中心、珊瑚礁群、小鯨魚等最美建築物相襯，從海上閱覽高雄，不需出國就能感受海外嘉年華氛圍，系列精彩活動包括場面壯闊的重型帆船賽、海洋餐桌、遊艇夜宿以及水上遊憩浮具體驗等，將在高雄最美打卡新地標-愛河灣展開，讓大家透過遊艇和碼頭享受親海、音樂、美食、市集、運動賽事等各種絕佳生活體驗，並同時搶先目睹愛河灣最新落成的亞果遊艇碼頭，擁有類出國一般愜意舒適的港邊生活風格。

本次「高雄海洋派對」將在愛河灣以嘉年華呈現海洋首都的城市魅力，除了場面壯闊的重型帆船賽事外，熱門活動包含遊艇搭乘體驗、水域遊憩活動、創意展演、海洋市集、海洋親子互動體驗、遊艇產業展覽、遊艇駕訓考照體驗等，並邀約魏如萱、滅火器等重量級歌手團體及知名電音DJ蒞場開唱表演，提供豐富多元、熱力滿滿的海洋休閒遊憩體驗；今年更特別推出海洋餐桌活動，讓民眾搭乘遊艇由愛河灣出發，繞經新光碼頭、紅毛港等碼頭景點，途中沿岸特色餐廳將於靠岸時送餐至船上，民眾則可在遊艇上享用沿線各知名餐廳直送的精緻餐食，讓充滿海洋氣息的五感一次滿足。

快跟上貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝這六隻貼圖大明星的腳步一同來高雄感受海洋魅力吧！與家人摯友度過一個不一樣的周末時光，今夏最盛大的遊艇派對即將啟航，無論海洋休憩體驗、在地市集、美食饗宴與精采表演，從白天到夜晚熱鬧不間斷，海洋派對搖滾區就在愛河灣！

本次活動由「高雄海洋派對攝影比賽」領先開跑，即日起至高雄海味地圖臉書粉專投稿即可參加，拍攝出專屬於你的海洋風景。歡迎民眾今年夏天一同到愛河灣共襄盛舉，一起來高雄海洋派對KOP(Kaohsiung Ocean Party)Keep on playing！相關報名資訊及各項船艇體驗啟售快訊請關注高雄海味地圖臉書粉專（https://www.facebook.com/kaohsiungoceanmap）。