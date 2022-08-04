今年11月26日是地方公職人員選舉及憲法修正案複決的投票日，移民署南區事務大隊嘉義市服務站為了讓新住民朋友體驗選舉投票的過程，特地結合嘉義市選舉委員會及嘉義市政府政風處舉辦新住民模擬投票及反賄選活動，促進新住民參與公共事務，以避免因不諳法令而違反規定。

嘉義市選舉委員會楊俊銘副總幹事介紹選舉規定。(移民署嘉義市服務站提供)

來臺8年的越南新住民玉燕說，「雖然我早已取得臺灣身分證，但平日忙於照顧年幼的小孩，從來沒有去投過票。這次參加移民署辦的模擬投票活動，決定年底選舉一定要去投下神聖一票來展現民意」。她也說，「有機會的話，我也想加入選務人員的行列，幫助大家順利完成投票，並參與開票的過程，感覺很有意義」。

越南新住民映月將黃色選票投入對應的票匭，完成投票。(移民署嘉義市服務站提供)

參與活動的新住民，齊心向賄選說不。(移民署嘉義市服務站提供)

剛取得臺灣身分證的越南新住民映月也說，「今年的地方選舉是我第一次投票，經過嘉義市選舉委員會的解說，我才知道這次選舉同時也舉辦憲法修正案複決的公民投票。今天我從量測體溫、確認身分、領取選票、圈票及投入票匭體驗整個投票流程，期待年底順利完成投票」。

此外，嘉義市政府政風處廉政志工團隊在活動現場以手語結合「檢舉顧未來」音樂及臺語順口溜等活潑生動的方式來宣導反賄選，參加民眾一起以手語表達「人在做，天在看，乾淨選舉是尚正確，一人一票，認真選擇，歪哥會後子孫恥笑」，齊心向賄選說「不」!

嘉義市服務站黃艷薰主任表示，即日起至今年9月30日，年滿18歲且取得身分證的新住民，可向戶籍地選舉委員會或鄉(鎮、市、區)公所報名，一起加入選務人員的行列。另乾淨清廉的選舉環境，有賴大家共同維護，期盼大家一起當啄木鳥，遇到賄選案件，請鼓起勇氣撥打檢舉專線「0800-024-099」，檢舉賄選最高獎金為新臺幣1,000萬元。