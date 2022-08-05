中華民國海洋委員會配合國家海洋日，舉行「2022海洋教育嘉年華」巡迴活動，5日於國立自然科學博物館登場。（科博館提供／張妍溱台中傳真）

中華民國海洋委員會配合國家海洋日，舉行「2022海洋教育嘉年華」巡迴活動，5日於國立自然科學博物館登場，以「海洋能源、海洋環境」為主題推廣海洋教育，開幕典禮現場邀請忠明高中師生、觀眾進行「海洋知識大挑戰」擂台賽，為嘉年華帶來緊張、刺激序幕，活動至14日止。

活動現場由協辦單位海巡署中部分署，帶來「守護海洋、體驗海巡」特別節目，穿著海巡署制服的解說人員，以影片、遊戲、體驗裝備方式寓教於樂，帶領大家近距離瞭解捍衛國家海洋資源等工作，及海巡署在海上救援、執法與海岸巡防等工作。

海洋能源展區則規劃「波浪發電」、「洋流發電」、「海洋深層水」、「離岸風電VR」等互動性體驗教具，民眾可動手操作，認識開發海洋再生能源知識。海洋環境主題區設置包括，「找回海洋顏色」、「海洋保衛戰」、「行動愛海洋」等教具，認識海洋汙染的嚴重性。

國立自然科學博物館長焦傳金說，海洋約佔地球表面72％，是地球上最重要的生態系，協助調節陸地氣候，孕育生命，維繫人類永續發展的關鍵，無論夏天的颱風或冬天的寒流，都跟海洋中的水溫與洋流有關。但並非取之不盡、用之不竭，藉由活動讓民眾更珍惜海洋資源。

科博館科教組助理研究員劉冠任分享，「風起水動」科教DIY，運用發光二極體、馬達組等零組件，結合「風力能」與「水利能」相互傳遞的原理，組裝一個並聯裝置，示範能源傳遞的科學現象，為再生能源相互運轉的科學原理，延伸海洋教育，並推廣終身學習與親子共學。

另海洋能源的「波浪發電」關卡，民眾化身「造浪高手」，按下按鈕，觀察波浪大小在海水表面造成的變化，而當波浪能量轉換成電力時，造型海底生物就會呈現不同效果。在「1度水知多少」關卡中，堆疊667支生活中常見的1.5公升寶特瓶，這些寶特瓶的總和剛好等於1度水的水量，將水量概念具體化，傳達節約用水理念。

「2022海洋教育嘉年華」活動主題涵蓋「海洋能源、海洋環境」2大議題，海洋委員會結合科博館、科工館、海巡署資源共同設計10項貼近生活、趣味的闖關活動，讓民眾感受海洋廣闊的知識與樂趣。