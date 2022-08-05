為使物資經濟動員準備工作能與國防戰備及緊急應變相結合，台北市今配合中央政府進行2022年度民生必需品短缺時期配售演習，透過情境模擬方式推演，從地方政府組織「配售執行委員會」到臨時配送站運作模擬演練，以提升緊急應變能力，有效達成「民生必需品短缺時期配售」任務。

台北市副市長黃珊珊表示，隨著烏俄戰爭及近日美國眾議院議長訪台，外界憂慮台海來自中國的威脅將升高，因此必須居安思危，為戰爭做好準備。此次演練就是為因應戰時及緊急狀況發生致民生物資缺乏時，由國家統一配售民生必需品，以穩定民生物資，避免社會動盪不安。

北市產發局表示，此次演習時間於5月就預訂，沒想到會遇上共軍演練，也更增添危機感。演習示範演練分為二部分，分為高司作業及配售站實體演練，其主要情境想定國家進入緊急狀態，北市府接獲行政院公告實施配售，市長指示立即組成「配售執行委員會」，及萬華區公所成立「配售執行小組」分別進行高司作業演練，包含召開會議、準備實施配售、協調各物資供應機構供應民生必需品作業及如何遏止不法份子哄抬物價等措施。

另在實體演練部分，於雙園國小成立保德里配售站，狀況設定包括：配售站成立編組、配售站民眾秩序維持、抗議事件處理、 民眾受傷處置、配售站發生火警、配售站轉移開設等。