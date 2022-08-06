一名網友最近住飯店的時候，在浴室裡面發現一個神奇鐵環，尺寸不大也不小，讓他很好奇鐵環的功用。不少網友看到浴室和鐵還這2個關鍵字以後，忍不住想歪亂猜說，這應該是壞壞時扶牆壁的好夥伴，可以解鎖108個新招式。對此，內行網友則吐槽說，這是用來掛毛巾的啦！通常會裝在浴室和廚房裡面。

一名網友近日在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，最近入住飯店，在浴室裡面看到一個不大不小的鐵環，讓他很納悶，也很好奇飯店在浴室裡裝這個鐵環有什麼特殊的功用嗎？期待知道正解的網友可以來解惑。

貼文引起網友熱烈討論，不少人看到「浴室」和「鐵環」這幾個關鍵字以後，紛紛想歪。「給『弟弟』用的呼拉圈」、「拉開會發現密道，不要隨便拉喔」、「有108招玩法」、「長時間彎腰，手要抓著用的」、「第一次住飯店嗎？ 保險套架都沒看過」、「弟弟太重讓你放著休息一下的」、「壞壞時扶牆好夥伴」。

另有內行網友公布鐵環的正確用途，其實是用來「掛擦手巾」的，一般除了會安裝在浴室裡面，有些人也會在家中的廚房洗水槽附近安裝。且蠻多地方都有販售這個鐵環，價格從幾百元到上千元都有。「正解掛毛巾」、「一般拿來掛擦手巾的」。