美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束亞洲行返美，中共發起軍演，交通部表示，自8月4日至6日止，交通部連續72小時海空全日監控應處，今（7）日仍持續掌握周邊空域及海域動態，並請民航局及航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以守護海空運航行安全為首要目標。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響我國際航路，致進出及過境我國航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月6日全日國際航班起飛、降落及過境班機約369架次，包括起飛155架次、降落153架次、過境61架次；觀察近3日起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異。至於過境航機部分，因受到避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區的影響，過境架次確有減少。後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保台北飛航情報區飛航作業安全為首要之務。

海運方面，主要受影響者是基隆港、台北港及高雄港，進出港的船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。經航港局統計，8月6日全日，國內7處國際商港進港船舶計117艘次、出港船舶計119艘次，與前兩天也就是4日、5日差異不大，進出港船隻無明顯受影響的情況。為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知台灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。