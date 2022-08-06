共軍無人機又來了！近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫。根據陸軍金門防衛指揮部表示，今（6）日晚間發現有共軍無人機2批3架次，進入金門及北碇地區禁限制水域上空。當地的駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。