共軍無人機又來了！3架次夜闖金門、北碇 國軍射信號彈警示 22:572022/08/06 中時新聞網 王柏文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍金門防衛指揮部表示，今（6）日晚間發現有共軍無人機2批3架次，進入金門及北碇地區禁限制水域上空。當地的駐守部隊依標準作業程序，射擊信號彈警示。（資料照／李金生翻攝／金防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共軍無人機又來了！近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫。根據陸軍金門防衛指揮部表示，今（6）日晚間發現有共軍無人機2批3架次，進入金門及北碇地區禁限制水域上空。當地的駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈警示，後續將持續保持監控及高度警戒。 解放軍「圍島演習」前所未有 美專家驚人預測：台海恐變這樣 台海局勢升溫綠營卻窩裡鬥？她怒轟這2人：急著出來騙選票 解放軍「封島演習」用意為何？前軍官爆3點觀察：目的是這個 #解放軍 #無人機 #金門 #國軍 #信號彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 危險了！不接美軍高層電話 陸卯起來實戰軍演 12:302022/08/06 軍事 海軍秀拳頭！迪化艦花蓮外海「二打一」盯共艦 強調非P圖 17:202022/08/06 政治 共軍7架次無人機擾金門 陸軍發信號彈示警 08:122022/08/06 政治 共軍為何選6演習區軍演？退役中將超心急！驚曝「恐怖可能」 10:532022/08/06 政治 解放軍發布航行警告 連10天黃海南部實彈射擊 12:362022/08/06 政治 3架大陸無人機 4日飛台灣東部空域 04:102022/08/06 政治要聞 解放軍飛彈飛越台北上空 她看國防部回應驚呆問一句 10:092022/08/06 政治 國軍弟兄深夜不睡覺 PO文喊：想守護每一個台灣人 網全看哭 17:462022/08/06 社會 飛彈穿越大台北 柯P看新聞才知道 學者嗆實在無法接受 04:102022/08/06 政治要聞 台東無人機、熱氣球星空展演 民眾嗨翻 04:102022/08/06 地方新聞 獨》賞鯨船視角曝光！共軍052D南京號近逼花蓮 我濟陽艦並行緊盯 09:502022/08/06 政治 戰略支援部隊出手 對台當局網攻 04:102022/08/06 政治要聞 蔡政府被看破手腳？裴洛西來台喊這句 數萬人民調震撼各界 07:412022/08/06 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。