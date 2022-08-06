根據大陸海事局5日發布的航行警告，資料顯示，8月6日至8月15日每日8時至18時，將在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
該公告指出，該時段將在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E四點連線範圍内進行實彈射擊。
文章來源：大陸海事局
根據大陸海事局5日發布的航行警告，資料顯示，8月6日至8月15日每日8時至18時，將在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。
該公告指出，該時段將在34-45.95N 119-19.73E、34-49.98N 119-18.95E、34-52.69N 119-20.31E、34-51.86N 119-23.82E和34-48.53N 119-23.55E四點連線範圍内進行實彈射擊。
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