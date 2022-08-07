南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

天外飛來大輪胎 南下聯結車輪胎掉落砸毀北上3車

天外飛來大輪胎！58歲王姓男子駕駛聯結車南下，17日上午6點半行經林口爬坡道時，疑似左後輪軸斷裂導致輪胎脫落，竟穿越分隔島草叢，飛到北上車道，連續砸中3部車，強大力道2小客車車身凹陷、擋風玻璃碎裂，大貨車也遭殃，所幸僅1人輕傷，國道警方循線找到王男並開罰。

戴姓男子17日6時34分駕駛小客車行經國道1號北向45.3公里林口爬坡道時，突然從南向車道飛來一顆輪胎，戴男閃避不及被砸中，該顆輪胎再砸到另一部自小客車後，又彈到1部大貨車，總計砸中3部車，戴男立即向警方報案處理。

國道警方調查，該輪胎是一部聯結車，行經國道1號南向林口路段時，疑似左後輪軸斷裂導致輪胎脫落，司機不察繼續南行，掉落的輪胎彈到對向車道，砸中3輛車，導致部分車輛車身嚴重受損，所幸僅1人輕傷。

警方事後追查掉落的輪胎是58歲王姓男子駕駛的聯結車所脫落，立即通知王男到案，初步了解可能是車輛未妥善保養，相關肇責尚待釐清。警方將依道路交通管理處罰條例開罰3000元以上、9000元以下罰鍰，對王男開出罰單。