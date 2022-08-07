聯合國核監督機構負責人今天表示，他對位於烏克蘭境內、歐洲最大核能發電廠所在地札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭到砲擊，感到「震驚」。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示，這次襲擊是「一系列越來越令人擔憂報告的最新一次」，並強調「核災難的真正風險可能威脅到烏克蘭及其他地區的公眾健康和環境」。

札波羅熱核電廠運營商今天稍早表示，昨天的砲擊「嚴重破壞」了1個含有氮氣和氧氣的站與1個「附屬建物」。

烏克蘭和俄羅斯互控對方發動這場攻擊。

葛羅西表示，「我譴責在電廠內或附近發生的任何暴力行為」或針對其員工的行為，「危害電廠安全的軍事行動」是「完全不可接受的，必須不惜一切代價避免」。

葛羅西還重申他願「率領原子能機構安全、安保和保障專家任務團」前往札波羅熱核電廠。

到目前為止，烏克蘭拒絕聯合國這種任務團造訪的想法，烏克蘭說，這會讓俄羅斯在該處的存在合法化。

俄軍入侵烏克蘭之初就占領了扎波羅熱核電廠。

但葛羅西堅稱「不會放棄」，「我將繼續推動並再次推動，讓國際原子能總署這個任務團成行」。他承認，這需要「烏克蘭和俄羅斯的合作、理解和推動」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110807