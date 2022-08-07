屏東縣6日驚傳輕航機失事釀2死，屏檢7日一早涉溪勘查現場，蒐集飛機殘骸、著陸痕跡等相關跡證後，持續與運安會釐清案情，而據61歲死者的飛行同好透露，案發當時朱姓父子失聯約20分鐘，等找到時機身已墜毀、人成焦屍。

朱父的飛行同好透露，輕航機飛行時，每10分鐘要回報地面人員，而朱姓父子昨日起飛後，一度失聯20分鐘，隨後就有人稱疑有輕航機迫降隘寮溪河床，隨即又稱機身起火，待警消人員撲滅火勢後，發現父子倆命喪火海成焦屍。

好友指出，發生事故的輕航機是型號C42B、編號AL2816，機齡10餘年，飛行時數有200多小時，但飛機與汽車不同，機身狀況好不好不是看使用年數，而是飛行時數以及保養狀況，這台輕航機上月才剛保養，且朱父有20多年的飛行經驗、飛行時數也達5、600小時，加上昨日是在雨後飛行，當時氣對流平穩，實在不理解怎麼會出事。

輕航機傳事故，家屬悲慟不已，朱太太說，丈夫很愛飛機，也很喜歡玩模型，還因此開過模型店，也曾駕駛輕航機帶她飛出去；朱父的小兒子說，父親年輕時想報考空軍，但因視力不好無法如願，所以玩輕航機圓夢。

屏檢主任檢察官魏豪勇指出，已將相關證據蒐集齊備，如現場的飛機殘骸及著陸痕跡等，將持續與運安會一同調查、釐清案情，目前不能擅自斷定案發原因。

61歲朱姓父親6日傍晚5點10分駕駛輕航機載24歲大兒子從高樹鄉皆豪飛行場起飛後，約6點突然失聯，隨後有民眾目擊1架輕航機在距離飛行場1、2公里處的隘寮溪上空愈飛愈低，嘗試拉起機身但失敗，最後墜落河床，機身瞬間起火燃燒，父子被發現時已成焦屍。