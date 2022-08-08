伯鑫(6904)今日登錄興櫃交易，參考價63.5元，盤中最高價來到125元，漲幅達96.9％。該公司主要業務為工業級活動扳手ODM(原廠委託設計)/OEM(專業委託代工)，全球市佔約2成，亦為全亞洲少數可生產「數位型活動扳手」、「全絕緣活動扳手」廠商，符合電動車和綠電產業發展趨勢。主辦券商為國泰證券。

伯鑫董事長趙秀月表示，在大者恆大的趨勢下，希望透過台灣資本市場來與業界進行整合，共組艦隊以面對環境的快速變化與更大的挑戰。伯鑫總經理吳傳福指出，伯鑫近年來積極進行智慧自動化的產線升級，有效降低人力成本並保持產品的高品質，使得伯鑫有能力持續提升在專業級手工具市場的市佔率。

相較於大陸和新興市場的競爭對手，伯鑫著重於中高階產品，客製化生產代表具備一定程度的利潤，集團毛利率維持在25~30％，優於同業平均毛利率20~25％水準。另外，隨著電動車與綠電產業發展，絕緣手工具的需求日顯重要。電動車存在的電壓約650伏特，比傳統車輛使用的電壓(直流12/24伏特)更高，因此絕緣手工具在加工和材料應用的門檻也會更高，需符合一定認證標準，價格相對一般手工具高出2~5倍，屬高附加價值產品，而伯鑫是全亞洲少數可做出全絕緣扳手的廠商，具備相當競爭優勢。

該公司上半年營收4.52億元，毛利率31.17％，稅後淨利0.83億元，每股盈餘5.03元。