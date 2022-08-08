豐興(2015)周一(8月8日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼本周平盤，終結連2周下跌，鋼筋基價則每公噸再轉跌600元，型鋼產品基價也每公噸下跌1000元，止步3連平。目前日美國際盤價止跌，廢鋼之後是否有機會築底反彈？豐興莊文哲表示，短期機會是存在。

回顧8月1日盤價，受到國際廢鋼原料價格持續探底影響，豐興上周調降廢鋼產品價格，國內廢鋼盤價每公噸續跌500元，鋼筋基價、型鋼產品基價則維持平盤。

日美國際盤價止跌，廢鋼盤價回穩，本周豐興廢鋼收購價平盤每公噸至9300元，鋼筋則由平盤轉下跌至每公噸1.92萬元，型鋼產品基價也下跌至2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周止跌，本周持平為每公噸340美元，中止連九周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也止跌，持平為每公噸335元，中止連三周下滑，澳洲鐵礦砂則由每公噸114.5美元轉下跌至106.65美元，終結連兩周上漲。