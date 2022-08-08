花農園藝科高三學生彭子芸（右三）、高慶恩（左三）一組，及高二學生梁翊軒（右二）、陳允衡（左二）一組，分別參加全國造園景觀職種競賽，並獲得金牌與佳作成績。（羅亦晽攝）

花蓮高農園藝科今年派2組人馬參加全國造園景觀職種競賽，三年級組的高慶恩及彭子芸以純熟技藝擊敗各地好手，榮獲青年組金牌，是花東地區唯一一面，刷新系上歷史紀錄，二年級組的梁翊軒及陳允衡首次參賽即獲佳作成績，得獎消息傳回學校後，師生同聲慶賀，與有榮焉。

全國技能競賽造園景觀職種上周甫完賽，花農4位得獎學生今分享競賽經驗，其中，金牌得主的高慶恩說，練習過程曾與夥伴彭子芸意見不合發生爭執，因緣際會認知團隊默契的重要性後，都會待彼此冷靜後再磨合想法並達成共識，當見作品完成時，成就感十足。

另位金牌得主彭子芸則是造景類競賽項目中罕見的女性選手，由於造景需搬石材、木頭等較重的材料，甚至需自己砌石，不過她為了完成成為景觀設計師的夢想，自高二開始，能搬得動的材料會盡量自己搬動，訓練力氣，並趁著晚上空閒時跑步增進體能，彌補自己的不足。

由於高慶恩與彭子芸去年相繼獲得全國技能競賽優勝及金手獎，今年藉甄選入學管道方式，成功錄取勤益科技大學景觀系與台東專科學校造園景觀科，一步步朝著夢想邁進，如今又在全國技能競賽取得金牌，2人開心地笑說「要用12萬元的獎金來買筆電、戴牙套」。

此外，第一次參加就拿下佳作的梁翊軒為了參加此次競賽，去年12月就開始練習，每天早上8點集合，並用比賽的計時方式訓練，可惜比賽過程中，施作尺寸沒有拿捏好失誤，眼看來不及修改，十分懊惱，但能拿下佳作的成績，還是非常開心。陳允衡則笑說，原以為這次不會得獎，聽到宣布得到佳作時忍不住落淚，未來將再接再厲，向學長姐看齊。

花農表示，造園職種競賽評分項目多元，包括泥工、鋪面、木工、水景、植栽等主客觀項目，競賽時間長達4天，總時長16小時，在體能上是一大考驗，選手須克服強大的生理及心理壓力，在有限的時間內完成作品，且主辦單位雖於賽前1個月公告競賽題目，但競賽當天會公佈修改30％的內容，對選手臨場反應更是巨大的挑戰，但這次2組參賽學生均能獲獎，實屬不易，與有榮焉。