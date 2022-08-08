長榮海運完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場之溫室氣體盤查，並於7月下旬通過「英國標準協會」(BSI)查驗，本次除了取得「國際標準組織」ISO14064-1：2018證書，並獲得「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)的認證。

因應氣候變遷衝擊及國際社會對永續議題的關注，各國政府相繼提出減碳目標，金管會亦於今年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊。其中，資本額100億元以上的上市櫃公司須於明(2023)年完成母公司盤查，2024年取得第三方查證。另外，合併報表子公司的盤查與驗證則須分別於2025及2027年完成。

長榮海運遵循主管機關相關法令規範，並為滿足客戶與其他利害關係人對碳排資訊之需求，因此在碳盤查及碳足跡平台的規劃上，特別成立專責「溫室氣體盤查推動小組」，進行溫室氣體盤查及推動減碳相關作業。經嚴格盤查與驗證後，本公司已於今年七月完成母公司各範疇及子公司營運船隊的溫室氣體盤查，並取得ISO 14064-1：2018及GHG Protocol雙認證，超前法規要求時程。

長榮海運以「綠色地球的守護者」自許，應用最新環保科技，建造最佳燃油效率，符合「國際海事組織」新船能效設計指數(Energy Efficiency Design Index，EEDI)規範的船舶，持續進行船隊汰舊換新，目前營運的船舶有八成船齡低於10 年，以高效率的優質船隊提供較低能耗的運輸服務。另配合營運規劃，本公司投資的高雄港第七貨櫃中心預計明年中啟用後，將可逐步取代現行第四及第五貨櫃中心分隔兩地的作業模式，有效降低二個碼頭之間轉運櫃的拖運需求及排碳量。

為落實永續航運的承諾，長榮秉持一貫的環保理念，訂定具體的減碳目標，以2008年船隊二氧化碳排放數據為基準，規劃在2030年將平均每只20呎貨櫃運送每1公里的排放率減少50％，較「國際海事組織」(IMO)要求航商降低40％的標準提高10％，2050年進一步減少至70％，並在排放總量方面減少50％。

展望未來，長榮海運將持續落實各項環保措施，定期揭露溫室氣體盤查結果，並逐年檢視節能減碳成效，以期在2050年之前達成碳中和的目標。若未來航運科技及清潔動力能源研發出現突破性進展，也將致力於實現零碳排的營運願景。