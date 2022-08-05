嚇死人！長榮海運今（5）日公布2022年第2季財報，受惠於上半年運價維持高檔，加上新船陸續投入營運增添動能，第二季營收、獲利及EPS均超越第一季，累積上半年海賺超過2000億元，每股稅後盈餘（EPS）更逼近40元之譜，再創歷史新高。

長榮第二季合併營收為1749.99億元，年增75％；累計上半年合併營收為3458.24億元，年增82％，累計毛利率近七成。上半年稅後盈餘(歸屬母公司)為2036.53億元，年增161％， EPS為38.49元，每股淨值從第一季的82.54元上升至85.30元。