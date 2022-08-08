證交所預計10日（本周三）召開有價證券上市審議委員會，將審議圓裕（6835）股票上市案。圓裕今（8）日股價收在49.95元、小漲0.1元，均價為48.01元。

圓裕董事長張志中，公司實收資本額6.02億元，主要產品為軟性印刷線路板（FPC）及連接線組（WIRE Harness），110年稅前純益1.88億元，今年上半年已達1.72億元，每股稅後盈餘（EPS）各為2.72元、2.26元。