看好國內電力需求市場，由亞洲水泥(1102)轉投資、已是國內最大民營天然氣電廠的嘉惠電廠總經理陳廣泰8日指出，在去年7月第二期51萬瓩發電機組商轉後，集團目前正積極在嘉義縣尋找取得土地，將投資超過200億元，以5至6年興建裝置容量100萬瓩至110萬瓩的第三期燃氣機組，預計今年底至明年初進行環評投件，最快2027年或2028年商轉。

嘉惠電力位在嘉義民雄；目前投資143億元、裝置容量70萬瓩的嘉惠電廠一期已在2003年商轉、二期的投資金額則為105億元。

陳廣泰指出，嘉惠電廠的總裝置容量達121萬瓩，發電量約占全國總用電量3.2%，是目前全台最大的民營天然氣發電廠，每年發電最多可達48億度，約可供應100萬戶家庭用電，以全台1,303萬住宅用戶來算，等於每13戶就有1戶的家庭用電是由嘉惠所供應。

歐洲議會上個月初投票通過歐盟提案，支持將天然氣列為環境永續的綠能，陳廣泰指出，根據政府規劃，國內目前的天然氣發電佔比為30%，目標2025年佔比達到50%，依此規劃，天然氣發電的市場潛在需求仍高。

陳廣泰表示，綠色能源發展已成為台灣未來經濟成長的重要關鍵，母公司亞泥近年力拼減碳，積極投資天然氣、風電、太陽能等綠能產業，嘉惠電力因此在董事長徐旭東的支持下，尋找適當地點，以低污染、高效率、高品質、高安全性的發電技術持續生產電能，為台灣提供穩定電力。

陳廣泰強調，嘉惠二期機組採用的是美商奇異(GE)最新機型HA系列氣渦輪發電機，發電效率超過60%，遠高於燃煤電廠的發電效能。根據核算，嘉惠電廠的天然氣機組，2021年每發一度電所產生的二氧化碳為0.358公斤，不但比燃煤電廠機組的0.8公斤低，更低於經濟部能源局今年七月公布的電力排碳係數基準0.424公斤。

至於嘉惠電廠的營運績效，根據亞泥的財報，嘉惠電力為持股99.7%子公司，去年電廠獲利金額為13.8億元，貢獻亞泥獲利近9億元，而今年隨著二期新線加入，且嘉惠與台電的售電價格可隨天然氣成本調整，因此市場預期，嘉惠電廠今年有望再擴大對亞泥業績的貢獻度。