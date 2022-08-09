中國駐法國大使館官網9日發布「答記者問」指出，法國外交部發言人當地時間8日表示，法日兩國外長通話，對中國近日在台灣周邊進行的大規模軍演、尤其是5枚彈道飛彈落入日本「專屬經濟區」表示強烈關切，法方「完全支持」日方。中國使館對此回應，有關表述罔顧事實，無端指責中國，中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

此外，對於我駐法代表吳志中上法國5個電視節目談裴洛西訪台與共軍演習，大陸駐法使館希望切實約束「駐法國台北代表處」及法方相關人員在法國從事破壞一中原則言行。

中駐法使館強調，中日在有關海域尚未畫界，何來日本專屬經濟區一說？台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正常軍事演訓活動，公開、透明、專業，符合國內法，符合國際法，符合國際慣例。法日不應在此問題上混淆視聽，矇騙世人。

使館稱，美國眾議長裴洛西不顧中方堅決反對和反覆交涉，不惜破壞中美關係，搭上2300萬台灣民眾的身家性命，犧牲亞太地區來之不易的和平繁榮局面，執意訪台。美方挑釁在先，中方反制在後。捍衛主權和領土完整、進行軍事演習是中國的主權權利。中方立場正當、合理、合法，舉措堅定、有力、適度。法國作為擁有獨立自主傳統的大國，應該明辨是非，而不是顛倒黑白、對中國妄加指責。如果真有意願維護地區和平穩定，就應該去指責作出挑釁行為的美方。

使館發言人指，法方一再重申尊重一個中國原則。希望法方堅持正確立場，把這項承諾落實到實際行動中，對中國政府捍衛一個中國原則的行動給予支持，切實約束「駐法國台北代表處」及法方相關人員在法國從事的破壞一中原則的言行。