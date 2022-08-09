台灣男排代表隊今天亞洲盃小組賽出戰擁有身高優勢的中國隊，在0比2落後情況下，展現韌性搶下1局，但未能逆轉，最終以1比3輸球，小組賽2戰全敗，無緣8強。

2022年亞洲盃男子排球賽在泰國舉行，11支球隊分成4組，取分組前2名晉級8強，台灣隊過去隊史最佳成績為第4名，這次與巴林、中國同在D組，力拚8強資格。

台灣隊昨天小組賽首戰以0比3不敵巴林，今天迎戰陣中擁有多名身高超過200公分球員的中國隊，台灣隊面臨背水一戰。

台灣隊首局前段還能與中國隊抗衡，隨後發球接連出現狀況，而中國隊展現強勢進攻和嚴密攔網，台灣隊首局以19比25讓出。

台灣隊張育陞第2局前段多次扣球得分，讓中國隊措手不及，而在分數拉鋸之際，兩隊球員曾發生口角，讓裁判一度祭出黃牌、紅牌警告，台灣隊後段雖靠著吳宗軒、雙胞胎劉鴻杰及劉鴻敏輪流挺身而出，雖曾握有20比18領先優勢，可惜未能守住，以23比25丟掉次局。

已退無可退的台灣隊第3局穩住陣腳，反觀中國隊接發球出現問題，讓台灣隊以25比21搶下第3局；可惜台灣隊第4局未能延續氣勢，最終以19比25落敗。

台灣隊小組賽吞下2連敗後，確定無緣8強，落入第9至11名排名賽。（編輯：陳仁華）1110808