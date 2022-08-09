人民幣兌美元中間價9日報6.7584，較8日報6.7695，升111個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日在公開市場展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2.1％。

此為連續第10日作有關規模逆回購，繼續完全對沖當日到期。

路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，均勻分布在8至12日。此外，9日還有400億元中央國庫現金定存到期，回收等量資金。