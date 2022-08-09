民航局與中華航空事業發展基金會9日共同舉辦的飛航安全管理高峰論壇，近300位國內航空公司與維修機構高層主管今日齊聚一堂。交通部長王國材致詞表示，希望該論壇年年舉辦，也希望在邊境逐漸開放之際，可以邁向航空正常營運。

論壇中邀集中華航空總經理高星潢、長榮航空總經理孫嘉明、星宇航空企安長林啓忠、台灣虎航總經理張明瑋、立榮航空總經理周寶裕、華信航空總經理彭榮敏等13家航空公司與8家維修機構高層主管，一起與主管機關對話，探討疫情後的航空業應對策略。

民航局長林國顯表示，透過這次會議可以了解到各公司的經營管理策略，同時隨著各國疫情趨緩及邊境管制陸續鬆綁，也看到業者順應了解封後的旅運及維修需求，擴大營運規模及創建新型服務。目標要讓運安會的調查官沒有工作，讓調查官看著他們好好操作航機。

隨著邊境解封，我國在6月15日才開放轉機，並且在8月8日開放轉機旅客購物用餐。孫嘉明在與談時指出，台灣周遭國家並沒有禁止轉機旅客，且轉機旅客不影響機場運作，還可以帶來好處，但是我國已錯過第一波轉機旅客的商機。

孫嘉明解釋，雖然在民航局的協助下，我國已經開放轉機，但是第一波轉機旅客已經錯過，暑假出遊旅客大致已經訂位完成，開放時只能撿到臨時要搭乘的旅客。「有這麼死忠一定要搭長榮、華航的旅客？有啦，只是不多。」接下來要瞄準第二波，希望在不久將來可以迎來出團禁令解除後國人的出遊商機，他也坦言，「天天期待常常失望」。

針對機票部分，高星潢指出，「很多人說機票為什麼那麼貴，我們要追求合理制度」。他坦言，便宜的機票不太可能，未來合理票價是內部要追求的目標。