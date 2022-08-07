中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內，及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。圖為地勤人員引導轉機旅客到專屬候機室。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內，及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。圖為地勤人員引導轉機旅客到專屬候機室。（陳麒全攝）

中央流行疫情指揮中心宣布自8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內，及行程須開立在同一本票等規定，大幅提升轉機作業效率及旅客便利性，有助航空業者爭取桃園機場中轉旅客商機。

桃機公司表示，考量邊境逐漸開放為國際趨勢，桃園機場自6月15日開放轉機以來，持續檢討各環節作業，精進旅客轉機服務，提升機場營運效率。中央流行疫情指揮中心王指揮官必勝、陳副指揮官彥伯相繼於7月22日、8月3日視察桃園機場，桃機公司另於7月27日邀集相關單位進行檢討，精進轉機計畫，決定在兼顧國際機場防疫及旅客便利性前提下，8日零時起放寬轉機措施。

即將放寬轉機措施包括開放轉機旅客至出境區等候離境，並可在出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定，取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制，同時也修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務（含報到及行李直掛）即可。

根據桃機公司資料統計，自6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份更出現每日轉機超過5千人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉；桃機公司將持續依據指揮中心與交通部指示，視疫情滾動調整防疫措施，提供旅客高品質之航空運輸服務。