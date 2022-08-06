新北市鶯歌區中山路、大湖路口今（6）日下午2時許發生死亡車禍，42歲賴姓男子駕駛砂石車右轉時未注意同向的機車，直接衝撞機車，導致39歲騎士徐姓男子當場被輾斃，警方獲報到場採證，釐清肇事原因並追究責任。
據了解，今天下午賴男駕駛營業砂石車沿鶯歌區中山路右轉大湖路行駛，轉彎時未注意前方同向徐男騎乘的機車，高速衝撞機車，機車捲入車底，徐男頭部重創，當場無呼吸心跳。
員到場場採證及調閲監視器畫面，並現場對賴男酒測，酒測值為0，隨後將賴男帶回偵訊，訊後將以過失致死罪嫌送辦。
新北市鶯歌區中山路、大湖路口今（6）日下午2時許發生死亡車禍，42歲賴姓男子駕駛砂石車右轉時未注意同向的機車，直接衝撞機車，導致39歲騎士徐姓男子當場被輾斃，警方獲報到場採證，釐清肇事原因並追究責任。
據了解，今天下午賴男駕駛營業砂石車沿鶯歌區中山路右轉大湖路行駛，轉彎時未注意前方同向徐男騎乘的機車，高速衝撞機車，機車捲入車底，徐男頭部重創，當場無呼吸心跳。
員到場場採證及調閲監視器畫面，並現場對賴男酒測，酒測值為0，隨後將賴男帶回偵訊，訊後將以過失致死罪嫌送辦。
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