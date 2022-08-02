眼見黃燈停路口下場卻超慘 4車追撞摔翻網看傻：趕投胎？

飆速騎士搶黃燈的下場！北市上月30號下午1時發生4輛機車追撞翻倒的事故，影片中1名騎士在號誌「黃燈」時煞停在等候區，沒想到後方機車因為高速來不及反應，接連追撞上，一共4車倒地，影片曝光網友紛紛怒批「一直衝啊，一堆趕投胎的」、「守規矩的反而被撞，幫QQ」、「過了就拓海，不過就填海」。

臉書「爆料公社二社」曝光事發影片，身穿黑衣的騎士在騎經北市民權東路、承德路口時，因為燈號為黃燈，因此停在機車停等區，不料後方1名白衣男子疑似剎車不及先擦撞後往左邊偏移，造成另1名藍衣男子也從後方追撞，整起車禍造成4輛機車翻倒，4名騎士都慘摔。

北市上月30號下午1時發生4輛機車追撞翻倒的事故，影片中1名騎士在號誌「黃燈」時急煞停在等候區，沒想到後方機車接連撞上，一共4車倒地。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

整起追撞車禍發生在上月30號下午1時許，白衣男騎車在路口停等紅燈卻遭後方機車追撞；影片曝光紛紛留言「為什麼一堆人黃燈結尾都變紅燈了，只有那台停下來，其他都衝到不怕死」、「當大家都要衝黃燈時，你堅持要守規矩就會這樣X小」、「一直衝啊，一堆趕投胎的」、「過了就拓海，不過就填海」、「守規矩的反而被撞，幫QQ」、「全部都在衝，忽然一台停下，後面的就撞上去了」、「黃燈要煞車，還是看一下後方的車輛狀況吧，如果是一台砂石車、公車應該不是這樣的結局」。