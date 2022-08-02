國道3號北上284.4公里處，今中午1點50多分傳出4輛車追撞事故，造成28歲女性輕傷送醫，由於事發當時正在下大雨，車行視線不佳，國道警方不排除是天雨路滑釀禍，還在調查事故原因。

嘉義縣消防局指出，下午1點53分獲報國3北上內側車道有連環車禍，立即出動5車次人車前往，到場時發現無人受困，僅1名女性因右小腿擦傷，左小腿腫脹，由救護車送往大林慈濟醫院救治，初步了解，車禍當時先有兩輛車追撞，隨後又有兩輛車閃避不及撞上來，2點26分現場已排除，恢復正常通行。