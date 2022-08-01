新北市淡水區今(1)日凌晨時，有輛救護車在趕往救災現場的途中，被一輛機車攔腰撞上，造成機車騎士右肩有約2公分撕裂傷，送醫後並無大礙。
新北市政府消防局淡水分隊的救護車及一輛消防車，今日凌晨在淡水區義山路一段的一處火警現場救災完畢後，隨即又趕往新市三路二段的另一處火警支援。
其中淡水91救護車由39歲蘇姓救護人員所駕駛，他沿義山路往美麗新影城方向直行前進，在凌晨1時10分許經過義山路一段新市二路三段路口時，遭18歲呂姓男子所駕駛的機車攔腰從救護車右側撞上，造成呂男左肩後側2公分撕裂傷，臉頰及右手指擦傷，所幸意識清楚，送醫後並無大礙。
據了解，呂男稱有聽到救護車的鳴笛聲，但疑似未注意車前狀況，才會撞上救護車，而救護車上的救護人員則沒有受傷，雙方的酒測值皆為0；警方表示，全案依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。
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