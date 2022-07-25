春堂建設董事長邱明春是竹東在地人，6年前曾捐贈救護車，得知新竹縣消防局二重消防分隊救護車將屆使用年限，25日捐贈1輛價值280萬元的救護車，並命名為「邱黎鈞」，以紀念30年前車禍離世的兒子，盼提升竹東第一線救護工作，保障人民生命安全。

代表受贈的縣長楊文科說，邱明春是土生土長的竹東客家人，白手起家建立起建築王國，平日省吃儉用，但對社會公益從不落人後，連續30年給母校二重國小及二重國中發放清寒獎助學金，回饋地方的善行義舉不勝枚舉，令人敬佩。

30年前，邱明春17歲獨生子邱黎鈞，搭友人機車在竹東鎮中興路發生車禍，送醫搶救仍不幸往生，邱明春2015年以「邱氏」名義捐出1輛救護車給二重消防分隊，7年多來他常會繞到消防隊看救護車，彷彿看到兒子當年在救護車上被急救的身影。

二重分隊救護車在頻繁出勤，耗損很快，並將屆使用年限，邱明春因此主動表示再捐1輛救護車，並以兒子的名字命名，盼提升第一線救護工作，協助患者在送醫途中得到最即時妥善的搶救，也保障消防同仁執勤安全。

消防局長孫福佑表示，獲贈的救護車總價280萬元，車上除了標準配備外，後車廂為原廠前向式救護座椅，鋁合金電動式雙人操作擔架床，讓消防人員出勤時能降低腰和背部受傷機會。

同時，後車廂快取式安全固定整理盒，救護器材一目了然，取用方便，最特別是附有戰術止血帶，對於截肢、持續大出血的創傷患者能有效止血，保住患者生命。